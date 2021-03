Francesca Lodo chi è, Isola dei Famosi, Instagram, Passaparola, Giorgia Palmas, fidanzato, età

Francesca Lodo chi è? Francesca Lodo sarà una dei concorrenti della nuova stagione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Cagliari il 1 agosto del 1982, Francesca Lodo divenne famosa come letterina di Passaparola, programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Nel 1999, a soli 17 anni, partecipò a Miss Mondo insieme alla cugina Giorgia Palmas (che dopo essere stata legata a Vittorio Brumotti, è attualmente fidanzata con Filippo Magnini).

Francesca Lodo ha anche partecipato al reality show La Fattoria e ha recitato nel film Olé al fianco di Massimo Boldi.

Più volte la bellissima Francesca Lodo è finita sulle prime pagine dei giornali di gossip per le sue storie con Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e anche Francesco Coco.

Francesca Lodo chi è, fidanzato, vita privata, padre, famiglia

Vita privata? Della sua vita privata si sa poco e niente per ora ma la Lodo comunque dovrebbe essere single al momento.

Intervistata a Domenica In qualche mese fa la Lodo raccontò alcuni episodi fondamentali della sua vita privata.

Il padre: “I miei problemi iniziano quando mio padre lascia casa. I miei hanno divorziato dopo alcuni anni di litigi. Alla mia età forse non capivo bene, avevo 10 anni quando sono iniziate le prime liti. Di lui non ho saputo nulla per molto tempo. Mia mamma disse a me e mio fratello di scegliere se restare con lei o andare con nostro padre. Noi restammo con lei”.

Il fidanzato morto in un incidente stradale: “Una mattina venni svegliata dai vigili del fuoco, che mi informarono che il mio ragazzo di 22 anni, io allora ne avevo 16, era morto in un incidente stradale. Inizia un periodo di depressione e lascio la scuola“.