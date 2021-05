Francesca Manzini chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Instagram

Chi è Francesca Manzini, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Instagram. Francesca Manzini infatti è tra gli ospiti di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Francesca Manzini

Francesca Manzini è nata a Roma il 10 agosto del 1990 e ha 30 anni di età. E’ un’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana. E’ figlia del team manager della Lazio Maurizio, sorella della doppiatrice Lilli e nipote del doppiatore Arturo Dominici. Dopo una lunga gavetta nei villaggi turistici romani, fa il suo debutto televisivo nel 2009 sul programma di Rai Uno Festa italiana con le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Nel 2012 è fra i doppiatori del programma televisivo Gli sgommati, in onda su Sky Uno, dove interpreta, tra gli altri, Mariastella Gelmini e Angela Merkel. Il 13 marzo 2015, infine, ha partecipato come concorrente ad una puntata del quiz Avanti un altro! in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Nel 2016 ha esordito in radio affiancando Rossella Brescia.

Fidanzato, figli, vita privata di Francesca Manzini

Per quanto riguarda la vita privata Francesca Manzini è legata al doppiatore Christian Vitelli da qualche anno. Christian Vitelli, 46 anni, è un doppiatore professionista. Vitelli e Francesca Manzini fanno coppia fissa da marzo 2020: si sono conosciuti durante il lockdown su WhatsApp. “Christian ha un fratello che è un collega di mia sorella e chissà perché avevano deciso di fare delle telefonate multiple di gruppo, tra fratelli e sorelle. Ricordo che me ne stavo con un uovo di Pasqua in mano, avevo gli occhiali e una maglietta di quelle da casa, ero anche struccata. Solo che lui mi ha visto, io l’ho visto…e ciaone. Un colpo di fulmine, ho capito subito che era quello giusto”, ha raccontato Francesca. Francesca Manzini non ha figli.

Francesca Manzini e Instagram

Sono oltre 190mila i Follower che seguono la pagina Instagram di Francesca Manzini, qui il suo profilo ufficiale. Il suo ritorno in Rai avviene nel 2018, nel programma di Rai 1 Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Nello stesso anno partecipa a Mai dire Talk, in onda su Italia 1 e condotto dalla Gialappa’s Band, ed esordisce al cinema interpretando un ruolo nel film Benedetta follia, scritto diretto e interpretato da Carlo Verdone. La notorietà presso il grande pubblico arriva nel 2019 grazie alla sua partecipazione come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nello stesso anno riceve il Premio Simpatia[5] ed entra nel cast di Striscia la notizia, realizzando alcune imitazioni di Mara Venier. Dal 2020 conduce Striscia la notizia in coppia con Gerry Scotti.