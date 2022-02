Francesca Michielin, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, fidanzato ed ex, Clementino, vita privata

Dall’orchestra al palco: la cantante Francesca Michielin torna all’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 sempre insieme ad Emma Marron, ma questa volta non più per dirigere l’orchestra, ma per duettare con la collega e amica.

Dove e quando è nato, età, altezza (qualora ci sia): la biografia di Francesca Michielin

Francesca Michielin è una cantante e compositrice italiana. E’ nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 25 febbraio del 1995, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha dunque 27 anni di età. E’ alta 164 cm.

Ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor.

Durante la sua carriera la cantante ha vinto tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021 ed aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

Francesca Michielin: dal primo singolo al successo

Il 6 gennaio 2012 viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto. Il 17 febbraio dello stesso anno, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2012, Francesca calca il palco del teatro Ariston come duettante interpretando il brano Al posto del mondo con Chiara Civello, quest’ultima in gara nella categoria Artisti.

Nel marzo 2012 Distratto compare nel film 10 regole per fare innamorare.

Il 31 agosto 2012 viene pubblicato Sola, singolo che anticipa l’uscita del primo album in studio della cantante, intitolato Riflessi di me e pubblicato il 2 ottobre dello stesso anno.

Le collaborazioni con gli artisti, da Battiato a Gino Paoli

La cantante ha inoltre collaborato con Fedez alla realizzazione del brano Cigno nero, presente nell’album del rapper Sig. Brainwash – L’arte di accontentare e pubblicato come singolo il 1º marzo 2013.

Durante l’estate 2013 apre i concerti di vari artisti: il 20 luglio a Gardone Riviera per Gino Paoli e Danilo Rea, il 28 luglio a Tarvisio per Franco Battiato, il 18 agosto a Marina di Pietrasanta per Cristiano De André, il 21 settembre a Padova per Elio e le Storie Tese

Nel gennaio 2014 prende parte allo spettacolo teatrale La ragazza con l’orecchino di perla nel ruolo della protagonista. Allo spettacolo ha preso parte anche Franco Battiato, curatore delle musiche.

Nel mese di marzo del 2014 viene scelta come unica artista italiana per la colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Il brano, intitolato Amazing, è contenuto nella colonna sonora del film e vede la Michielin in veste di coautrice sia del testo che della musica.

Dopo la maturità classica ottenuta nel luglio 2014 a Possagno, collabora nuovamente con Fedez alla realizzazione del singolo Magnifico.

Il 6 marzo 2015 la cantante pubblica il singolo L’amore esiste, composto da Fortunato Zampaglione.

Nel giugno 2015 la cantante prende parte al Summer Festival con L’amore esiste e Magnifico in duetto con Fedez, ottenendo due nomination per il Premio RTL 102.5 – Canzone dell’estate.

Il 7 luglio è stata invece annunciata l’uscita del secondo singolo Battito di ciglia. Il 25 settembre 2015 viene pubblicato il terzo singolo Lontano

Da Sanremo all’Eurovision Song Contest 2016

Dal 9 al 13 febbraio 2016 è in gara alla 66ª edizione del Festival di Sanremo con Nessun grado di separazione. Si classifica seconda dietro a Un giorno mi dirai degli Stadio.

Questi però rinunciano a partecipare all’Eurovision Song Contest 2016, e la Rai sceglie Francesca Michielin come rappresentante italiana.

Francesca Michielin e il cinema

Il 19 aprile 2016 esordisce su Cartoon Network Italia la serie animata statunitense The Powerpuff Girls, reboot de Le Superchicche, di cui Michielin canta la sigla d’apertura.

Nel settembre 2016, in occasione della 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, viene presentato il film Piuma il cui tema principale è Almeno tu.

Nel febbraio 2017 ha preso parte alla colonna sonora del film d’animazione Ballerina con il brano Tu sei una favola.

Il 1º gennaio 2019 esce nelle sale cinematografiche italiane Ralph spacca Internet, alla cui colonna sonora partecipa anche Michielin con Il mio posto a Slaughter Race, adattamento italiano di In This Place di Julia Michaels.

Il 20 febbraio il brano Bolivia rientra nella rosa dei dieci brani finalisti per il Premio Amnesty International Italia (categoria Big), riconoscimento che la sezione italiana dell’organizzazione non governativa riserva a brani pubblicati da artisti italiani affermati nell’anno precedente che toccano tematiche sui diritti umani.

Nel febbraio 2020 duetta al Festival di Sanremo con Levante e Maria Antonietta sulle note di Si può dare di più.

Nel 2021 prende parte al 71º Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez.

Ad ottobre pubblica il singolo inedito Nei tuoi occhi, brano che fa parte della colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri con Stefano Accorsi e Miriam Leone, che compaiono anche nel video musicale.

Nel 2022 ha preso parte al 72º Festival di Sanremo in qualità di direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone.

Fidanzato, gli ex Ramiro Levy e Clementino: la vita privata di Francesca Michielin

Non è noto se Francesca Michielin sia attualmente ancora fidanzata con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton.

Nel 2017 Novella 2000 scrisse di suo flirt con il rapper Clementino, ma non sono mai arrivate conferme dai diretti interessati.