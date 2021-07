Francesca Michielin chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Fedez, Instagram, dove vive. La cantante Francesca Michielin è tra gli artisti che questa sera 13 luglio si esibiscono nel programma Cornetto Battiti Live. Il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Francesca Michielin

Francesca Michielin è nata il 25 febbraio del 1995 a Bassano del Grappa, Vicenza. Ha 26 anni. E’ alta 164 cm. A 12 anni suona il basso in un gruppo studentesco e canta in un coro gospel locale. Partecipa, nel 2011, alla quinta edizione di X Factor nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura, vincendo il programma.

Ramiro Levy, fidanzato, Instagram, curiosità e vita privata di Francesca Michielin

In un’intervista del 2016 la cantante ha dichiarato: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Forse ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene”. La Michielin riguardo la sua vita privata è molto riservata, ma nel corso degli anni si è parlato di una relazione con Remiro Levy, chitarrista dei Selton. Nessuna conferma da entrambi, ma sembra che siano stati insieme per diverso tempo fino al 2021.

La cantante si avvicina alla musica rock grazie all’influenza del fratello maggiore Filippo. Ha più volte dichiarato di essere cresciuta ascoltando i Red Hot Chili Peppers (il suo gruppo preferito), Jeff Buckley, i Queen, i Nirvana, i Genesis e i King Crimson. Ha avuto modo di suonare con uno dei suoi idoli, Damien Rice. “Una volta con Damien Rice ci siamo ritrovati a suonare insieme la chitarra fino alle 7 del mattino, nel backstage di un suo concerto al Pistoia Blues”.

La Michielin è una grandissima tifosa della Juventus. Vive a Milano, ma per lavoro si sposta di frequente. Il suo profilo Instagram conta più di 800mila followers: francesca_michielin.

La carriera di Francesca Michielin

Dopo aver vinto X Factor la cantante registra Distratto, il suo singolo di esordio, che viene pubblicato nel 2012 dalla Sony Music e che raggiunge il primo posto in classifica. Incide l’EP Distratto, che entra nella top ten dei più venduti in Italia. Nello steso anno partecipa al Festival di Sanremo duettando con Chiara Civello, concorrente in gara, nel brano Al posto del mondo. Pubblica poi il singolo Sola che anticipa Riflessi di me, il suo primo album in studio.