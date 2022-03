Francesca Porcellato chi è, età, dove è nata, compagno, figli, vita privata, incidente, Olimpiadi e biografia

Chi è Francesca Porcellato: età, dove è nata, compagno, figli, vita privata, incidente, Olimpiadi e biografia della campionessa italana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Francesca Porcellato

Francesca Porcellato è nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, il 5 settembre 1970 (età 51 anni). Quasi come per destino, la sua vita comincia subito in salita quando all’età di 18 mesi viene investita da un camion mentre giocava nel cortile di casa. L’incidente fa perdere a Francesca l’uso delle gambe. A sei anni le viene assegnata la sua prima carrozzina, lei stessa ha affermato che il primo pensiero è stato di trasformarla per renderla ancora più veloce.

La carriera nello sport paralimpico

Inizia la sua carriera nell’atletica paralitica a 16 anni mostrando sin da subito qualità atletiche non indifferenti in diversi sport quali sci, ciclismo e atletica. Negli stessi anni Francesca, denominata la “Rossa volante” per la sua chioma dal colore rosso e dalla sua volontà di far sfrecciare fin da bambina la sua sedia a rotelle, confermerà il suo talento prodigio primeggiando con diverse medaglie ai giochi paralimpici, Mondiali ed Europei.

Vince la maratona di Boston (partecipandovi 4 volte registrando un record storico), poi anche a quella di New York e Parigi. La maratona di Londra nasce da una scommessa fatta con il compagno Dino, per tutta la carriera anche suo allenatore. Francesca accetta la sfida e la vince, quel giorno a Barcellona, nei 400 metri, ottenendo la medaglia di bronzo. Nelle competizioni paralimpiche ha vinto ben 9 medaglie, a partire dall’edizione di Seul nel 1988 (4 medaglie) fino a quella di Pechino nel 2008. Durante la sua carriera atletica è riuscita a guadagnare ben quattordici medaglie di cui 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

Dopo i Giochi paralimpici estivi di Atene 2004 si è dedicata anche allo sci di fondo paralimpico, partecipando ai Giochi di Torino 2006 e Vancouver 2010. Il 21 marzo 2010 ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di sprint. Infine ha partecipato ai Giochi paralimpici invernali di Soci 2014.

Compagno, figli e vita privata di Francesca Porcellato

Ha sempre affermato che il suo valore aggiunto sia Dino, compagno di vita e allenatore professionista. Purtroppo la coppia non ha figli anche se hanno cercato di averli come lei stessa ha confessato: “Con Dino abbiamo cercato di averlo, un figlio. Non è arrivato, ahimè”.