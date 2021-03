Francesca Rettondini e il ricordo di Alberto Castagna: “Una storia durata otto anni, poi la malattia…”

Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, Francesca Rettondini ha ricordato Alberto Castagna. Un ricordo che ha commosso tutti i presenti in studio.

“Siamo stati insieme otto anni – ha detto la conduttrice e attrice -. I primi quattro forse sono stati quelli più intensi, poi dopo c’è stata la malattia. Dopo ancora sono nati dei dissapori, è stato difficile ricostruire, ma alla fine sapevamo sempre cosa accadeva l’uno all’altra”.

Francesca Rettondini e la storia d’amore con Alberto Castagna

Tempo fa Francesca Rettondini aveva deciso di aprirsi al racconto di Alberto Castagna e della sua relazione con lui, sottolineando come la loro storia d’amore fosse stata strumentalizzata e lei ne abbia sofferto per molto tempo.

Dopo il malore, infatti, la loro storia d’amore si interruppe bruscamente e lo storico conduttore di “Stranamore” si riavvicinò alla moglie, per poi ritrovarla negli ultimi anni della sua vita, fino alla morte, avvenuta il 1 marzo del 2005.

La Rettondini lo aveva raccontato a Storie Italiane: “Io sono qui dopo tanto tempo che non ne parlo, alcune immagini mi danno fastidio, quelle che ritraggono un periodo che non è stato bello. Consumata la rabbia, la tristezza, l’amarezza, quando ti manca una persona poi ti piace ricordarla con il sorriso sulle labbra. Sono anni che non vado a racontare di Alberto e tu sai il perché, l’ho spiegato. Perché c’è stata una strumentalizzazione del personaggio Castagna e della nostra storia. All’epoca della nostra relazione ero una ragazza molto giovane. Sarebbe stato più facile mollare, ma per amore si trova la forza e si va avanti. È stato un fardello, che mi ha fatto soffrire molto. Non potermi poi vivere una vicenda così drammatica in serenità ha fatto male. Sono percorsi della vita che portano a crescere. Il distacco e la morte sono cose terribili, non è mai un buon momento per distaccarsi dalle persone che amiamo”.