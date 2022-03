Francesca Schianchi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, dove vive, Propaganda Live, biografia e carriera. La giornalista Francesca Schianchi partecipa questa sera 18 marzo al programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Francesca Schianchi

Francesca Schianchi è nata a Parma il 17 dicembre del 1976. Ha 45 anni. Dopo la laurea in Lettere Moderne, dove si è specializzata in Storia del Cinema, frequenta un master in Giornalismo a Bologna. La sua carriera inizia in Francia presso l’Ansa di Parigi.

Marito, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Francesca Schianchi

La giornalista è estremamente riservata riguardo alla sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se ha un marito o meno. La Schianchi non ha figli. Da molti anni vive a Roma, dove si è trasferita da quando ha lasciato la Francia. Il suo profilo Instagram conta oltre 33mila follower: francescaschianchireal.

La carriera di Francesca Schianchi

Tornata in Italia, la giornalista inizia a collaborare con molte testate giornalistiche come L’Espresso e Il Secolo XIX. Raggiunge il suo principale traguardo di carriera nella redazione de La Stampa, lavorando come responsabile della sezione di politica, cronaca, economia, spettacoli e sport. La giornalista lavora spesso anche in televisione, collaborando con alcuni programmi come Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi.