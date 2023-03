Francesco Arca, chi è l’attore della serie Resta con me

Da tronista di Uomini e Donne al successo televisivo, dal cinema ai programmi tv: la carriera dell’attore Francesco Arca è sicuramente ricca e di livello, grazie alla notorietà che ha saputo conquistarsi nel corso degli anni. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Francesco Arca

Francesco Arca è nato a Siena il 19 novembre del 1979. Ha 43 anni. Nel 1995 Arca perde il padre, paracadutista di Oristano, in seguito alle ferite da arma da fuoco durante una battuta di caccia. Fa il suo esordio in televisione come concorrente del reality Volere o volare. Nel 2004 partecipa come tronista al programma Uomini e Donne e due anni dopo torna in televisione con terza edizione del reality La fattoria.

Fidanzata, figli, Instagram e vita privata

L’attore ha avuto una relazione travagliata con Irene Capuano. Iniziano la loro relazione nel 2004 ma dopo un anno si lasciano. Tornano insieme nel 2010 ma l’anno successivo si lasciano nuovamente. I due sono tornati insieme nel 2013 e hanno due figli: Maria Sole, nata nel 2015 e Brando Maria, nato nel 2018. Riguardo il matrimonio, l’attore durante un’intervista ha dichiarato: “Ho riserve sul vincolo del matrimonio, ma se Irene lo vuole, lo faremo”. Profilo Instagram: francescoarcaofficial.

L’attore però ha avuto anche diverse relazioni con donne come Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik. Noto al pubblico è sicuramente il fidanzamento con Laura Chiatti. Durante un’intervista l’attrice ha dichiarato: “Ho mantenuto ottimi rapporti con l’attore Francesco Arca. Ci frequentiamo con i nostri rispettivi partner e figli. Dopo l’amore è rimasto un grande affetto. È una cosa molto bella”.

La carriera di Francesco Arca

Dopo le prime esperienze televisive, Arca decide di trasferirsi a Roma nel 2006 per studiare recitazione. Nel 2009 recita nel film Scusa ma ti voglio sposare e nel 2010 è nella serie Ho sposato uno sbirro 2. Nel 2012 e nel 2013 è uno dei protagonisti della fiction Le tre rose di Eva. Al cinema l’attore ha preso parte ad alcuni film come Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek e nel 2015 è nel film di James Bond Spectre diretto da Sam Mendes.

Nel 2017 l’attore partecipa al reality Pechino Express ed è uno dei protagonisti della fiction Sacrificio d’amore. L’attore prende parte a diverse fiction, lavorando da protagonista in Fosca Innocenti e Resta con me, su Rai1.

