Francesco Bettuzzi: “Io e Elisabetta Gregoraci siamo stati fidanzati tre anni”

Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore?

A Live – Non è la d’Urso parla Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della Gregoraci che spiega:

“Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea”.

“Ero sempre in giro per il mondo – racconta ancora Francesco Bettuzzi -. Ci siamo tenuti in contatto.

Successivamente, abbiamo collaborato insieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui ero socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi.

Quella data è importante perché è il giorno in cui ci siamo conosciuti. Allora era sposata. Ci siamo sentiti.

Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma, mi disse: Ti devo parlare.

Già lì eravamo abbastanza in sintonia. Lei era Parma per lavorare, ha pagato lei. Poi ho recuperato. Oltre che di lavoro, mi ha parlato del rapporto per cui erano state avviate le carte della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente”.

Per il paparazzo Maurizio Sorge invece le cose sarebbero andate diversamente:

“Le mie informazioni sono diverse. Io sono sicuro che hanno iniziato a frequentarsi dopo quella cena nel 2014, non subito. Francesco ha un animo nobile e non lo dirà mai”. (Fonte: Live – Non è la d’Urso).