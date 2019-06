ROMA – La fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, anche lei ex Temptation Island ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha raccontato al settimanale Di Più il calvario quotidiano del personal trainer romano dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al cervello: “Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono. La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia”.

Quindi prosegue: “Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole”. Oggi la vista di “Lenticchio” si è abbassata e non ha più sensibilità ad una gamba. (Fonte Di Più).