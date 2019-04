ROMA – Come dichiarato in alcune Instagram stories, Francesco Chiofalo ha ritrovato la serenità grazie ad una nuova fidanzata. Dopo la rottura con la ex Selvaggia Roma e la brutta notizia del tumore al cervello, l’ex di Temptation Island sarebbe stato visto insieme ad una ragazza.

A lanciare la notizia è stato Il Vicolo delle News che ha paparazzato Chiofalo insieme a Federica Spano, una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza sedeva sulla sedia rossa per Andrea Cerioli e però non è riuscita a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Dal racconto di chi li ha visti insieme, i due passeggiavano insieme e sembravano molto affiatati. Francesco Chiofalo è andato diverse volte a prenderla a casa per uscire insieme. Esistono anche delle foto che li ritraggono insieme.

Francesco, solo pochi giorni fa aveva dichiarato su Instagram che non è più single e che sta frequentando una ragazza: “Penso di essermi innamorato. Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto”, aveva raccontato.

La storia con Selvaggia Roma è insomma un lontano ricordo. Francesco si dice infatti già molto innamorato della sua Federica.

Al momento manca la conferma ufficiale. A parlare però sono le foto che ritraggono i due ed anche il racconto di chi li ha visti insieme e molto affiatati.

Fonte: Instagram, Il Vicolo delle News