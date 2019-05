Francesco Chiofalo, la nuova fidanzata è Antonella Fiordalisi: "Con lei..."

ROMA – L’ex concorrente di “Temptation Island” Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi, diventata famosa per una chat con Gonzalo Higuain, si sono fidanzati? Lui, che poco tempo fa si è sottoposto a una operazione per un tumore al cervello, conferma e pubblica la prima foto con lei.

Ma la conferma della loro relazione è arrivata anche grazie a “Uomini e Donne Magazine,” che ha dedicato alla nuova coppia un lungo servizio. I rumors sono iniziati quando Chiofalo ha pubblicato sul suo profilo una foto con una ragazza ma senza mostrarne il volto.

“Tutta questa felicità – dice ora Chiofalo – dopo il periodo che ho passato, quasi mi spaventa. Fa paura dirlo ad alta voce. Avere di nuovo una donna che gira per casa è una sensazione che mi mancava”.

“Nel periodo in cui sono stato male, lei è stata una delle persone che più mi è stata vicina. Non ho capito subito che da parte sua ci fosse interesse. Non pensavo che una come lei potesse guardare uno come me, soprattutto essendo circondata di bei ragazzi e calciatori. E invece il 21 marzo ci siamo dati appuntamento per un caffè, perché lei era a Roma e da lì è iniziato tutto”.

“Da quando è entrata nella mia vita – racconta – è riuscita a restituirmi un po’ di quella spensieratezza che, dopo il periodo della malattia, avevo perso. Lei mi fa ridere, mi mette di buon umore, mi trasmette tutta la sua energia, mi tranquillizza e mi toglie tutti i brutti pensieri. Il nostro è un bell’inizio, anche se ogni tanto litighiamo per la gelosia. Essendo molto protettivo, non è facile stare insieme a una persona così esposta sui social. Per il momento cerchiamo di vederci il più possibile, ma c’è l’intenzione di provare a vivere insieme verso fine primavera”. Fonte: Uominie Donne Magazine.