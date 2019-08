Francesco Chiofalo, il triangolo con Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi

ROMA – E’ esploso attraverso i social un intricatissimo triangolo che vede come attore principale Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island. Il ragazzo avrebbe tradito l’attuale fidanzata Antonella Fiordelisi, che dopo averlo scoperto si è sfogata su Instagram. Mentre il ragazzo piangeva disperato in diretta sul suo profilo, l’amante Aurora Ciorba, raccontava la loro storia. E in tutto questo interveniva anche Selvaggia Roma, altra ex del ragazzo, che aggiungeva del pepe alla storia.

Antonella Fiordelisi pare abbia scoperto un tradimento del suo fidanzato e ha deciso quindi di raccontare tutto subito ai suoi follower tramite un video: “Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. È una me*da proprio”.

Un racconto che ha subito visto arrivare la risposta di Chiofalo: “Sto malissimo, è una situazione delicata. Vi dirò tutto quando starò un po’ meglio”, ha scritto il ragazzo.

Poco dopo è arrivata la testimonianza di Aurora Ciorbi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: “Ciao a tutti, dopo tanto tempo vi racconto una storia che che alcuni di voi già sanno ma tanti altri non ne sono ancora a conoscenza. Una storia che mi ha vista coinvolta per un anno e mezzo e che ancora oggi purtroppo coinvolge me in prima persona e le persone a me vicine”. Ha poi proseguito: “Non ho mai voluto parlare pur avendo tutte le carte in regola per farlo, per disinteresse di questo mondo ‘gossip’ che non mi appartiene. Ma arrivati a tal punto mi vedo costretta a dire la verità. Sto parlando di Francesco Chiofalo, una persona che non è quello che vuole far apparire, una persona con cui ho convissuto per un anno e mezzo ma che per ovvi motivi non ha mai fatto uscire la nostra relazione, gli stessi motivi che mi hanno portato a lasciarlo a marzo di quest’anno”. Infine l’ammissione: “Io, sbagliando, e ripeto sbagliando, sono sempre rimasta in contatto lui vedendoci anche, passando delle giornate insieme mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa”.

Chiofalo allora si è voluto mostrare in una storia su Instagram più disperato che mai. “Antonella se ne è andata di casa e io sto male come non sono mai stato male in vita mia. Sto male da morire, perché io quella ragazza la amo e quanto è vero iddio faccio tutto per riprenderla, di tutto. Io non riesco a parlare adesso, ma quando mi riprendo cercherò di spiegare meglio questa situazione. Ma io la amo, la amo da morire”, ha detto tra le lacrime.

Poco dopo a gettare ancora benzina sul fuoco, con una diretta Instagram, sono arrivate le parole di Selvaggia Roma, con cui il personal trainer partecipò a Temptation Island: “Di Antonella a me dispiace tanto. Mi ha chiamato Aurora e ho deciso di parlare. Conosco Aurora. Era l’amante di Francesco. Quando sono uscita da Temptation Island, io ero ancora innamoratissima di lui. Gli do un’altra opportunità, ma lui mi tradisce ancora. Io l’ho lasciato e ho rifrequentato il mio ex ragazzo. Lui mi fece passare come se io lo avessi tradito. Lui fa passare tutti come se siano gli altri a sbagliare. Sa usare molto bene le parole. Ha messo le mani addosso anche al mio migliore amico, perché diceva che aveva paura che gli portasse via Aurora. Prima di Temptation Island mi lasciò sul raccordo e mi ha soccorso un poliziotto. Non ho mai denunciato perché lo amavo”. Poi ha confessato: “Dovete sapere che lui è anche un manesco. Non ho mai detto niente. Ma le volte che mi ha messo le mani addosso, sono state ventimila, trentamila? Gliene ho perdonato di tutti i colori. Quando dico tutti i colori, tutti i colori!”.

Selvaggia ha spiegato che Francesco continuava a cercarla mentre stava proprio con Aurora: “Un giorno quando ancora stavamo discutendo, io lo ricattai dicendogli ‘se mi rompi ancora i coglion* metterò il video e farò vedere a tutti di che pasta sei fatto'”. Infine una triste confessione di Selvaggia sul tumore di Chiofalo: “Io lo sapevo ancor prima della sua pubblicità su Instagram. Era un angioma benigno, è sempre un’operazione delicata ma far passare la malattia per una cosa ancora più grave per lucrarci sopra e arrivare a un milione di follower. Lo sapevano tutti in zona”. (fonte INSTAGRAM)