Francesco Cicchella chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Made in Sud, Enjoy, Instagram. Il comico Francesco Cicchella prende parte questa sera 15 giugno al programma Stasera con Uccio. Il programma di Uccio De Santis è in onda in seconda serata su Rai2 dalle 23:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Francesco Cicchella

Francesco Cicchella è nato a Napoli il 21 marzo del 1989. Ha 32 anni. Si appassiona al teatro sin da piccolo e inizia a studiare pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. A 17 anni vince il Premio Totò alla comicità. Appare in tv come ospite di una puntata di Cominciamo bene su Rai3, in veste di imitatore e cantante, e diventa parte del cast fisso del programma Stiamo tutti bene su Rai2.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Francesco Cicchella

Riguardo la sua vita privata Cicchella è riservato. Non ha figli ma in alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram appare con la personal trainer Miriam Piazza, presumibilmente la sua fidanzata. Profilo Instagram: Francesco Cicchella (@frankcicchella).

Da Made in Sud a Enjoy: la carriera di Francesco Cicchella

Nel 2009 Cicchella vince la terza edizione del Premio Alighiero Noschese. Nello stesso anno entra a far parte del cast di Made in Sud, in coppia con Vincenzo de Honestis, nel duo Doppia Coppia. Tra le sue imitazioni quelle di Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri.

Nel 2015 partecipa come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo, imitando Michael Bublé. Nello stesso anno partecipa come concorrente al programma Tale e quale show, vincendo la quinta edizione. L’anno dopo torna nel programma e presenta alcune delle sue imitazioni più apprezzate, come quelle di Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga. Nel 2017 è ospite di Gigi Proietti nella prima puntata del suo one man show Cavalli di battaglia.

Nel 2020 partecipa al programma Enjoy – Ridere fa bene, condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.