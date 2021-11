Francesco De Carlo chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo

Chi è Francesco De Carlo: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo. Francesco è tra gli ospiti della puntata odierna di Comedy Show. In seconda serata su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Francesco De Carlo

Il conduttore televisivo è nato il 20 febbraio 1979 (età 42 anni), Roma. Non abbiamo informazioni riguardo il suo peso e la sua altezza. Francesco De Carlo è un comico e conduttore televisivo italiano, noto per aver presentato il programma in seconda serata su Rai 3 Tutta colpa della Brexit, che racconta in modo autobiografico e in prima persona del suo viaggio a Londra.

La moglie, i figli, la vita privata di Francesco De Carlo

Sappiamo molto della sua attività professionale ma non conosciamo praticamente nulla della sua vita privata. Quindi non sappiamo se ha una moglie o una fidanzata. E ovviamente non sappiamo niente nemmeno dei figli.

La carriera di Francesco De Carlo

Come scrive Wikipedia, le sue esibizioni sono in stile Stand-up comedy e si è esibito al Comedy international Showcase di Montréal e in molte altre importanti città internazionali tra cui Londra, Edimburgo, Berlino, Mosca, Johannesburg, Oslo, Helsinki oltre che in paesi quali la Corea del Sud, Estonia e Lettonia.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19 dà vita insieme a Francesco Lancia a Tutti A Casa, programma trasmesso in diretta ogni sera dal 9 Marzo su varie piattaforme streaming (YouTube, Facebook Watch e Twitch) dove un gruppo di comici e stand-up comedian commenta insieme a degli ospiti notizie, fatti e aneddoti riguardanti l’attualità e non solo.

Tra gli ospiti è possibile citare: Roberto Burioni, Pierluigi Lopalco, Dario Bressanini, Piergiorgio Odifreddi, Mario Tozzi, Tommaso Labate, Claudio Cerasa, Gegia e il senatore a vita ed ex Presidente del Consiglio Mario Monti. Programma che vince il Videocittà Awards 2020 per il miglior Programma in Streaming.