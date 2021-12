Il professor Francesco DiMeco, neurochirurgo dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano e docente di neurochirurgia all’Università degli Studi di Milano, è stato intervistato da Le Iene durante la puntata andata in onda venerdì 3 dicembre. Ma che cosa si conosce di Francesco DiMeco?

Chi è Francesco DiMeco, il neurochirurgo intervistato a Le Iene

Dopo la laurea in medicina e chirurgia, DiMeco si è specializzato in neurochirurgia dedicandosi per oltre dieci anni a tutte le branche della disciplina. Alla fine ha deciso di focalizzare il proprio interesse sulla neurochirurgia oncologica, ottenendo una fellowship presso Dipartimento di Neurochirurgia della Johns Hopkins Medical School di Baltimora, negli Stati Uniti, diventandone adjunct Assistant Professor.

Rientrato in Italia, ha continuato ad occuparsi di neurochirurgica oncologica. Ha portato avanti l’attività clinica e scritto diversi articoli scientifici.

Fa parte del board editoriale del Journal of Neuro-oncology ed è reviewer di varie riviste internazionali.

Dal 2018 è professore ordinario presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

Le tante cariche del professor Francesco DiMeco, neurochirurgo e docente

E’ inoltre co-chairman della sottocommissione Europa del Comitato esecutivo della sezione congiunta sui Tumori delle due Società Americane di neurochirurgia (AANS/CNS) e membro delle Commissioni di Neuro-oncologia sia della Società Europea di Neurochirurgia (EANS) che della Federazione Mondiale di Neurochirurgia (WFNS).

E’ stato co-autore del primo studio mondiale d’identificazione di cellule staminali nei glioblastomi che ha condotto all’individuazione di strategie alternative nel trattamento di tali lesioni.

Il professor Francesco DiMeco a Le Iene

Il professor Francesco DiMeco è stato intervistato dall’inviato de Le Iene Gaetano Pecoraro durante il servizio del programma dedicato alle eccellenze ospedaliere dell’Italia. Proprio l’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano è una delle eccellenze della sanità italiana su cui si sono concentrate Le Iene.