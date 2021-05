Francesco Facchinetti chi è Dj Francesco, età, moglie, figli, trapianto di capelli, vita privata

Chi è Francesco Facchinetti, alias Dj Francesco, età, moglie, figli, trapianto di capelli, vita privata. Francesco Facchinetti infatti è tra gli ospiti di Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano e in onda ogni martedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Francesco Facchinetti

Francesco Andrea Facchinetti è nato a Milano il 2 maggio del 1980 e ha da poco compiuto 41 anni di età. E’ un conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo Dj Francesco. Dall’uscita della canzone Non cado più per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco.

Figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti e dell’allora compagna Rosaria Longoni, fratello minore della stilista Alessandra, Francesco ha vissuto a Mariano Comense. La madre, nel Natale del 1989, decise di abbandonare la famiglia per trasferirsi in pianta stabile presso una comune cattolica di Fratel Ettore, a Seveso. Qui la carriera completa di Francesco Facchinetti.

Moglie, figli e vita privata di Francesco Facchinetti

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco Facchinetti il 4 settembre 2011 nasce la sua prima figlia, Mia, avuta dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Relazione poi conclusasi un anno dopo la nascita della figlia. Il 29 ottobre 2014 diventa padre per la seconda volta di Leone, avuto dalla compagna brasiliana Wilma Helena Faissol, con cui si è sposato l’11 dicembre successivo con rito civile a Mariano Comense. L’8 marzo 2016 è nata la terza figlia, Lavinia Angelica Catherine. In passato Francesco Facchinetti ha avuto anche una relazione con Aida Yespica, conosciuta all’Isola dei Famosi. È tifoso dell’Inter.

La storia del trapianto di capelli di Francesco Facchinetti

Lo scorso ottobre divenne notizia la storia del suo trapianto di capelli. “Ho una patch cutanea”, disse Facchinetti. “Ho fatto un trapianto di capelli non chirurgico. Vi voglio raccontare la mia storia. A 20 anni ho iniziato a perdere i capelli. Ho ereditato da mio padre i suoi occhi azzurri, non ho ereditato la sua voce e ho ereditato i pochi capelli che ha in testa. Ho fatto l’autotrapianto, facendomi togliere seimila capelli per metterli dove mancavano. Ma i problemi sono molteplici”.

Come ha raccontato nel suo libro autobiografico Quello che non ti aspetti, Francesco Facchinetti fin dall’età di tre anni convive con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che tale disturbo comporta. Malgrado, come ha ricordato lui stesso, “a quell’epoca non si sapeva come muoversi, quali terapie fare” riesce ugualmente a diplomarsi come geometra, dopo aver frequentato il liceo classico per diversi anni e aver ripetuto il primo anno. Inizia la carriera come deejay all’età di 15 anni sulle frequenze di Radio Cantù per poi passare a condurre programmi in altre radio private. Da adolescente frequenta il movimento di Comunione e Liberazione.