Francesco Facchinetti, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, moglie, figli, Alessia Marcuzzi, Comunione e Liberazione

Francesco Facchinetti è tra i giudici de Il cantante mascherato, il programma Rai del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ma chi è Francesco Facchinetti? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Francesco Facchinetti

Francesco Andrea Facchinetti, vero nome di dj Francesco, è nato a Milano il 2 maggio del 1980. Ha dunque 41 anni di età. E’ un conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano.

Figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti e dell’allora compagna Rosaria Longoni, fratello minore della stilista Alessandra Facchinetti, Francesco ha vissuto a Mariano Comense.

La madre, nel Natale del 1989, decise di abbandonare la famiglia per trasferirsi a vivere in una comune cattolica di Fratel Ettore, a Seveso.

Moglie, figli: la vita privata di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti è stato legato alla conduttrice Alessia Marcuzzi, dalla quale ha avuto Mia, nata il

4 settembre 2011.

Il 29 ottobre 2014 è diventato diventa padre per la seconda volta con la nascita di Leone, avuto dalla compagna brasiliana Wilma Helena Faissol, con cui si è sposato l’11 dicembre successivo con rito civile a Mariano Comense.

L’8 marzo 2016 è nata la terza figlia, Lavinia Angelica Catherine.

In passato Francesco Facchinetti ha avuto anche una relazione con Aida Yespica, conosciuta all’Isola dei Famosi. È tifoso dell’Inter.

Francesco Facchinetti, la dislessia e Comunione e Liberazione

Come ha raccontato nel suo libro autobiografico Quello che non ti aspetti, fin dall’età di tre anni ha dovuto convivere con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che tale disturbo comporta.

Nonostante le difficoltà è riuscito a diplomarsi come geometra, dopo aver frequentato il liceo classico per diversi anni e aver ripetuto il primo anno.

A 15 anni ha iniziato la carriera di deejay a Radio Cantù per poi passare a condurre programmi in altre radio private. Sempre da adolescente ha frequentato il movimento di Comunione e Liberazione.

A Milano ha lavorato come PR e autista per la discoteca Hollywood, e una volta ha l’occasione di accompagnare l’attore Jim Carrey, che lo vuole con sé per le altre tappe del suo tour promozionale europeo.

La carriera di Francesco Facchinetti, da Cecchetto alla conduzione tv

A lanciare Facchinetti come cantante nel 2003 è Claudio Cecchetto. Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo, condotto da Simona Ventura, con Era bellissimo.

Nel 2004 partecipa al reality show L’isola dei famosi.

Nel 2007 inizia la carriera di conduttore con l Venice Music Awards. L’anno successivo conduce X Factor.

Nel 2015 insieme al padre Roby è coach di The Voice of Italy. Nel 2016 e nel 2017 ha condotto Miss Italia.

Il 19 aprile 2020 va per la prima volta in onda, su Real Time, la prima puntata del reality show che racconta la vita della sua famiglia, intitolata The Facchinettis.