Francesco Facchinetti contro Briatore: “Siete vecchi. Non rompete”

ROMA – Le parole dure, anzi durissime, di Flavio Briatore da Giletti a “Non è l’Arena” su Chiara Ferragni e chi spende 650 euro per andare ad ascoltare le sue “lezioni” (“…’sti deficien**) non vanno giù a Francesco Facchinetti. Il figlio del fondatore dei Pooh Roby Facchinetti ha definito quella di Briatore una “risposta populista” su Instagram, per poi picchiare ancora più duro:

“Caro Flavio, dovremmo andare ad analizzare tutte le persone che nei tuoi locali spendono migliaia di euro per bottiglie che al supermercato costano forse 50 euro”. Poi si scende sul personale: “Siete vecchi. Io rispetto gli anziani. Grazie ai miei nonni, ma lasciate questo mondo in mano ai giovani. I giovani hanno ereditato un mondo di m*** per colpa vostra. Quindi non rompete più”. Fonte: Instagram.