Francesco Facchinetti e il ladro entrato in casa: “Se minacci la mia famiglia ti faccio fuori”. Nella foto tratta dal video Fb, il ladro si aggira per la casa

Francesco Facchinetti racconta che un ladro è entrato nella sua villa. Il fatto è avvenuto mentre il dj registrava le puntata del reality “The Facchinetti’s”.

Francesco Facchinetti non aveva mai raccontato questo episodio prima d’ora. Ora lo fa sui social e nella puntata andata in onda di “The Facchinetti’s” in onda su Real Time.

Il fatto è avvenuto nella sua villa a Mariano in provincia di Como. Il suo sofisticato sistema di allarme con videoriprese riprende l’intrusione di un ladro.

Il dj-produttore racconta di aver messo subito in salvo la propria famiglia nella “panic room” attrezzata appositamente per sfuggire a ladri e rapinatori.

Un’esperienza da incubo, durante la quale si è armato di due pistole, una per sé una per la moglie, con l’intenzione di difendersi.

Su Facebook, Francesco Facchinetti che a febbraio aveva raccontato di aver preso a schiaffi dei ragazzi che insultavano un cinese, scrive: “Ecco uno degli infami che sono entrati in casa mia mettendo in pericolo la mia famiglia. Non amo la violenza e non la voglio promuovere”.

Il dj-produttore pronto a sparare per legittima difesa

“Detto questo, in casa mia, la vita dei miei cari è la cosa più importante. Se qualcuno si permettere di minacciare nella mia proprietà mia moglie o i miei figli, io sono pronto a perdere la mia di vita o a togliere la vita altrui”.

Facchinetti argomenta ancora: “Se il ladro entra in casa tua per rubare una tv, lui sta determinando che la tua vita vale quanto la tv. Lui sta rischiando la sua vita per rubare la tv”.

Nelle altre immagini della puntata del reality il dj-produttore ha raccontato lo choc dei suoi familiari, a iniziare dalla compagna Wilma Faissol che “ha vomitato per giorni” (fonte: Facebook, La Provincia di Como).