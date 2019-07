ROMA – Francesco Facchinetti ha smentito le voci su una presunta lite con il cantante Irama. Nella famosa stories che Facchinetti ha condiviso su Instagram, dove accusava un personaggio a lui molto vicino di averlo tradito, non si riferiva a Irama, come ipotizzato dal settimanale Spy, ma con un suo amico.

Il tutto era iniziato quando Facchinetti si era sfogato in una stories dove attaccava una persona a lui cara non precisata: “Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha raccontato un sacco di frottole. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così”.

Poco dopo a chi si chiedeva chi fosse nel mirino di Facchinetti ha trovato una risposta: Irama. A mettere fine a queste voci che avevano subito trovato largo spazio su molti siti ci ha pensato proprio il 39enne manager di volti noti come Frank Matano, Emis Killa e molti altri.

“Ieri ho detto che un mio amico mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro. Detto questo, sulla faccenda che riguarda Irama, non c’entra nulla la mia faccenda con lui con quello che ho detto ieri. Quindi tutto quello che è stato scritto ha fatto allarmare mio padre… Andiamo avanti, sono molto arrabbiato con un mio amico di cui non vi dirò il nome e rispetto alle mie faccende con con le persone con cui lavoro sono affari miei“, ha detto Facchinetti in una Instagram stories.