ROMA – Francesco Facchinetti usa Instagram per attaccare qualcuno a lui molto vicino. E non usa toni sereni: “Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha raccontato un sacco di frottole. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così”.

“Però la vita ti toglie e la vita di dà. Oggi è arrivata questa certificazione platino e sono felice”, continua Facchinetti, che nelle sue stories ha parlato anche dei Kolors ed Elodie di cui è il manager: la band e la cantante hanno raggiunto il disco di platino per il singolo che hanno realizzato in collaborazione, “Pensare male”.

Il settimanale Spy ipotizza che possa trattarsi di Irama, spiegando che alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia di Facchinetti.

Anche a dicembre Facchinetti si scagliò contro alcuni colleghi accusandoli di cercare di sottrargli gli artisti: “A tutti gli pseudo manager che mi rubano il lavoro dico solo una cosa: io non farò lo stesso, anzi farò di meglio. Aspetterò il vostro fallimento e poi saranno i vostri talenti che verranno da me come è successo negli ultimi tre anni. Ho 38 anni, 4 figli e decine di successi alle spalle ma la fame non mi è passata. Il mio prossimo pasto? Sarete voi”. (fonte INSTAGRAM)