Francesco Gabbani chi è, età, altezza, peso, fidanzata, figli, dove e quando è nato, vita privata. E’ uno dei cantautori italiani più apprezzati negli ultimi anni. Il suo successo è cominciato quando vinse il Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, titolo di studio, la biografia di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è nato a Carrara, in provincia di Massa Carrara, il 9 settembre 1982. Ha dunque 40 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alto 180 centimetri e il suo peso forma è stimato intorno ai 70 chili.

Nato in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, ha modo di avvicinarsi alla musica già in tenera età. A 4 anni, infatti, inizia con la batteria e a 9 anni con la chitarra. Suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico e tecnico di palco. Inizia il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz.

Prima di completare gli studi presso il Liceo Classico “E. Repetti” di Carrara, a diciotto anni firma il suo primo contratto discografico e registra con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. I videoclip dei due singoli estratti entrano in rotazione sulle principali emittenti televisive musicali e permettono ai Trikobalto di esibirsi nei principali festival italiani, tra i quali l’Heineken Jammin’ Festival, di partecipare alle serate targate Rock TV e di aprire al BlueNote di Milano l’unica data italiana degli Oasis.

Nel 2010, sulla scia del successo del primo disco, arriva per i Trikobalto l’uscita del secondo album, Necessità primarie, prodotto da Marco Patrignani. Segue un tour in Francia e la realizzazione del video di Preghiera maledetta. I Trikobalto sono scelti come supporter dell’unica data italiana degli Stereophonics e sono tra gli ospiti al Palafiori di Sanremo durante l’edizione 2010 del Festival. In primavera Gabbani lascia la band e firma un nuovo contratto discografico per la realizzazione del suo primo progetto solista.

Fidanzata, compagna, figli, Instagram, la vita privata di Francesco Gabbani

Secondo quanto rivelato dallo stesso Gabbani in passato, ci sarebbe una fidanzata di nome Giulia, sua collaboratrice. Questo almeno alcuni mesi fa. Non è noto se i due stiano ancora insieme. Di sicuro il cantante non dovrebbe avere figli. Ha un profilo ufficiale molto seguito su Instagram.