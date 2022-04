Francesco Gabbani, dove e quando è nato, età, vita privata, fidanzata, la tv, Sanremo

Francesco Gabbani è tra gli ospiti di Domenica In di oggi, domenica 3 aprile. Vediamo di scoprire insieme qualche curiosità sulla vita privata e la carriera del cantante.

Dove e quando è nato, età: la biografia di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista italiano nato a Carrara, in provincia di Massa Carrara, il 9 settembre del 1982. Ha dunque 40 anni di età.

Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen, e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano Occidentali’s Karma.

Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell’Italia all‘Eurovision Song Contest 2017, dove si è piazzato al sesto posto.

Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa.

Francesco Gabbani e i primi passi nel mondo della musica

Gabbani ha iniziato a 4 anni a suonare la batteria e a 9 anni la chitarra.Suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico e tecnico di palco. Inizia il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz.

Prima di completare gli studi al liceo classico, a Carrara, a diciotto anni firma il suo primo contratto discografico e registra con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk.

Nel 2010, sulla scia del successo del primo disco, arriva per i Trikobalto l’uscita del secondo album, Necessità primarie, prodotto da Marco Patrignani. Segue un tour in Francia.

Nel corso del 2011 Gabbani pubblica quattro singoli: Italia 21, Un anno in più, Estate e Maledetto amore, quest’ultimo tratto dalla colonna sonora del film L’amore fa male di Mirca Viola.

Nel 2014 esce il suo primo album in studio da solista, Greitist Iz, dal quale è stato estratto il singolo I dischi non si suonano. Nel 2015 inizia a collaborare con BMG Rights Management in qualità di autore e firma un contratto di esclusiva.

I successi al Festival di Sanremo

Nell’autunno 2015 si presenta a Sanremo Giovani con il brano Amen, composto dal cantautore stesso su testo del paroliere Fabio Ilacqua, superando il concorso canoro che gli consente l’ammissione di diritto al 66º Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”.

Gabbani si classifica al 1º posto, trionfando nella categoria “Nuove Proposte”. In questa occasione gli vengono anche tributati i riconoscimenti del Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio “Emanuele Luzzati”.

In seguito Gabbani ha firmato la colonna sonora del film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano, uscito nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2016. Tra le canzoni presenti nella pellicola vi è anche Foglie al gelo, brano che viene pubblicato come singolo il 9 dicembre 2016.

L’11 febbraio 2017 Gabbani si aggiudica il 67º Festival di Sanremo, risultando vincitore della competizione canora per il secondo anno consecutivo, davanti a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta ed Ermal Meta con Vietato morire.

Il singolo Occidentali’s Karma, pubblicato il 9 febbraio 2017, riscuote grande successo commerciale sia in Italia – dove raggiunge e mantiene la prima posizione della classifica per tre settimane consecutive – sia in Europa, entrando nelle classifiche di altre quattordici nazioni.

In qualità d’interprete della canzone vincitrice del Festival, Gabbani è stato automaticamente designato come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2017 a Kiev.

Il 4 aprile ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio Magellano, uscito il 28 aprile.

Il 3 settembre 2021 Gabbani ha presentato il singolo La rete, volto ad anticipare il suo quinto album di inediti.[31] Nello stesso anno ha collaborato alla colonna sonora della serie televisiva Un professore con il singolo Spazio tempo.

Nel mese di marzo è stato annunciato il titolo dell’album, Volevamo solo essere felici, e l’11 dello stesso mese è stato pubblicato il singolo omonimo.

Francesco Gabbani e la televisione

Gabbani ha esordito nel 2017 come conduttore televisivo presentando la quinta e ultima edizione degli MTV Awards. Dall’8 aprile 2022 condurrà su Rai 1 la trasmissione Ci vuole un fiore insieme a Francesca Fialdini.

Fidanzata, compagna: la vita privata di Francesco Gabbani

Secondo quanto rivelato dallo stesso Gabbani in passato, ci sarebbe una fidanzata di nome Giulia, sua collaboratrice. Questo almeno alcuni mesi fa. Non è noto se i due stiano ancora insieme.