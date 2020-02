SANREMO – Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo 2020 e qualcuno ipotizza che abbia portato anche la scimmia di Occidentali’s Karma. Ma nelle mutante. “Scusate ma non gli hanno permesso di portare la scimmia sul palco e se l’è messa nelle mutande?”, ha scritto qualcuno su Twitter.

E sono molti i commenti sul web riguardo alle “intime doti” del vincitore di Sanremo 2017. Del resto già all’epoca della vittoria molto si era parlato dello stesso tema.

Per chiarire ogni dubbio era intervenuto lo stesso Gabbani: “Non sono superdotato, avevo un canavaccio nei pantaloni”, aveva detto all’epoca. “So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza in queste ore. Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il canovaccio che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato. L’avevo portato apposta da casa”.

Eppure il nuovo gossip e le nuove foto del cantante alimentano le voci. Chissà adesso cosa dirà… (Fonte: Twitter)