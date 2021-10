Blitz dice

Sindacati, stavolta rappresentano e interpretano davvero (quasi) tutti, di certo la maggioranza delle forze politiche e della pubblica opinione. I sindacati vogliono si vada in pensione a 62, come e anzi di più di quanto è avvenuto con Quota 100 che scade a dicembre. Vogliono i sindacati pensione a 62 anni per lavori gravosi e […]