ROMA – Chi prenderà il posto di Francesco Monte all’Isola dei Famosi? Interrogativo che da qualche ora ha preso piede in modo insistente, tanto da avanzare anche il nome del fratello minore di Belen Rodriguez, Jeremias. Solo voci, però, anche perché gli indizi social emersi inizialmente sembrano essere ormai sfumati, come emerso dal suo stesso profilo Instagram.

Se a molti il suo silenzio dei giorni scorsi era apparso più che sospetto, soprattutto dopo le sue dichiarazioni a Mattino 5, a smentire le ipotesi di un suo approdo in Honduras ci pensa Instagram. Domenica, infatti, è comparso un nuovo scatto sul profilo dell’argentino che lo localizza a Milano. Si tratta ancora di un depistaggio? Anche nelle sue ultime Stories è ricomparso in casa, anche insieme al piccolo nipote Santiago, mentre fa la lotta teneramente.

Jeremias Rodriguez nei giorni scorsi ha preso parte alla trasmissione condotta da Federica Panicucci per commentare le ultime vicende che hanno visto protagonista proprio l’ex cognato Francesco Monte, accusato di aver fatto uso di marijuana prima dell’esordio ufficiale del reality di Canale 5. Il modello ha inizialmente commentato l’attuale stato d’animo di Francesco, il quale dopo un avvicinamento a Paola Di Benedetto ha ripensato nuovamente alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

“Non l’ho sentito prima della partenza, ma l’ho visto qualche settimana prima e stava sicuramente meglio. Capisco che lì dentro non sia facile, la testa va oltre e si iniziano a vedere le cose che ti fanno male”. L’attenzione si è poi spostata sulle accuse di Eva Henger rivolte all’attuale naufrago. “Sono argomenti delicati, sulla vita privata non sono nessuno per giudicare, sicuramente è stato brutto da parte di Eva, ma io non c’ero, non so cosa sia successo. Cacciare una cosa del genere in diretta tv mi sembra un po’ troppo”, ha aggiunto. L’argentino ha quindi preso le difese di Monte anche rispetto alla sua passata storia con la sorella ed all’epilogo doloroso. “Io lo conosco bene, è un uomo grande, basta con questa storia del poverino, poverino. Le storie finiscono, non c’è un cattivo e uno buono, non c’è un tradimento”.