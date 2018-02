ROMA – Francesco Monte ha deciso volontariamente di lasciare l’Isola dei famosi. L’ex tronista era stato accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana prima della messa in onda del reality. In un video trasmesso durante la diretta della terza puntata dell’Isola, andata in onda il 5 febbraio, l’ex tronista ha provato a spiegare il suo gesto: “Ho deciso di tornare a casa per tutelarmi”.

Al momento però non ci sarebbe lo straccio di una prova che Monte abbia fatto qualcosa di irregolare secondo le norme imposte da Mediaset. La stessa Alessia Marcuzzi ha chiarito che non esiste ancora un filmato che dimostri la sua colpevolezza.

A differenza del Grande Fratello, poi, lo staff dell’Isola non riprende i naufraghi 24 ore su 24, per cui ogni accusa contro Francesco Monte per il momento rimane senza conferme e apre al sospetto che qualcuno abbia voluto costruire un complotto mediatico.