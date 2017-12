ROMA – Sull’addio fra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è intervenuto anche il fratello Jeremias, che si è recato a casa dell’ex tronista dopo l’eliminazione dal reality per spiegare la situazione all’ex cognato: “Sì, è venuto a casa mia e ci siamo abbracciati – ha raccontato a “Vero” – Mi ha fatto capire che nella Casa si vive una realtà diversa da come la percepiamo fuori”.

“Tra di noi ci sono stati tanti sguardi – ha detto Francesco Monte -, ci siamo intesi senza parlare troppo. Abbiamo un rapporto fraterno, anche perché siamo coetanei. Abbiamo vissuto insieme quattro anni, ci siamo frequentati tutti i giorni e siamo più che cognati. È molto dispiaciuto per quello che è successo, però la famiglia Monte e la famiglia Rodriguez sono ancora molto unite nonostante tutto”.

I social sembrano essere dalla sua parte: “Mi fa piacere che il pubblico mi apprezzi come persona e non come personaggio il sostegno della gente mi gratifica. Ma da Un lato mi sento sollevato, dall’altro non tanto. Se la gente mi appoggia significa che è contro la mia ex ragazza, che è sempre parte di me. Lo è stato fino a quattro settimane fa, questa non è una situazione che mi fa stare bene”.