ROMA – Francesco Monte in lacrime al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e donne si sarebbe commosso pensando a Cecilia Rodriguez, la sua ex fidanzata, che lo ha lasciato dopo aver incontrato proprio nella casa del Grande Fratello Vip Ignazio Moser, suo attuale compagno.

Francesco Monte si è sfogato con i suoi compagni di reality: “Sento un senso di blocco, non sto bene – avrebbe detto -. Forse mi sono convinto che stavo bene, ma invece non è così e per tutto questo tempo sono solo scappato dal dolore, me ne sto accorgendo da ieri sera. Risvegliarmi qui dove è successo tutto, vedere la sua faccia (di Cecilia Rodriguez, ndr) nelle foto appese in cucina, mi fa un certo effetto”.

L’ex tronista, che nella Casa si è molto avvicinato alla influencer Giulia Salemi, si sarebbe anche sfogato su passate difficoltà e insicurezze: durante l’infanzia avrebbe sofferto perché additato come “troppo alto e grassottello”. Alla fine Monte ha concluso incolpandosi della fine delle sue storie d’amore, non solo di quella di diversi anni con la sua Chechu, sorella di Belen Rodriguez: “Forse il problema sono io”, ha detto affranto l’ex tronista di Maria De Filippi.