ROMA – Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un figlio? Ancora no. Sono stati proprio i diretti interessati a smentire i rumors al Maurizio Costanzo Show, ospiti della puntata che andrà in onda giovedì 28 marzo.

La coppia nata al Grande Fratello Vip 3 sta vivendo il suo idillio d’amore, ma nessuno dei due sembra intenzionato ad affrettare i tempi. E’ stato Maurizio Costanzo a metterli in leggero imbarazzo con una domanda a bruciapelo: “Visto che siete così belli quando lo fate un figlio?”. Ma Francesco Monte è il primo a prendere la parola e a sgombrare il campo dagli equivoci spiegando che lui e Giulia stanno insieme solo da tre mesi e non hanno alcun interesse a bruciare le tappe.

Nel loro futuro però ci sono i progetti per una convivenza, così come già anticipato dalla mamma di lei, Fariba a Pomeriggio 5. E proprio a proposito della madre è intervenuta Giulia per chiarire che non è vero che tra Monte e la suocera non scorre buon sangue, anzi i due farebbero ormai comunella. Oggi mamma Fariba si è molto tranquillizzata perché ha realizzato che la relazione tra Giulia e Francesco procede a gonfie vele. (Fonte: Maurizio Costanzo Show)