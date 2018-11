ROMA – Francesco Monte continua a dire di provare un forte affetto per Giulia Salemi, ma “non posso dire di essere innamorato”. La puntata del Grande Fratello Vip del 19 novembre si è aperta con Ilary Blasi che ha fatto il punto della storia d’amore della “coppia non coppia” di questa edizione del reality show. Francesco e Giulia hanno passato dei momenti bollenti e di grande intimità, salvo poi lasciarsi andare a litigi furibondi, proprio nella casa dove lui è stato tradito e lasciato da Cecilia Rodriguez, che considerava l’amore della sua vita.

A mettere bocca sulla storia tra Francesco e Giulia è anche la Del Santo, che ha commentato: “Fino ad ora sono stati veri, però ho trovato che la loro reazione, in questi giorni, sia stata troppo forte, tanto da arrivare a non salutarsi più”. E Ivan Cattaneo ha aggiunto: “Questa mia opinione è cambiata dopo ieri, considerando la notte galeotta”. A spiegare la sua posizione è lo stesso Francesco, che ha dichiarato: “Questi giorni divisi ci hanno fatto riavvicinare; mi hanno fatto riflettere molto”. E la influencer aggiunge: “Stare con una persona non significa volerla cambiare; sto scoprendo nuovi lati di lui in questi giorni, seguiti da una confessione importante”.

La conduttrice ha poi mostrato un video dei litigi che li hanno visti protagonisti prima di fare pace, ma Francesco continua a ribadire di non definirsi innamorato di Giulia: “Provo qualcosa di più forte di un affetto, ma non posso parlare d’amore, anche perché per farlo bisogna vivere la realtà anche fuori da qui. Mi dispiace aver creato tutto questo, ma sfido chiunque a non reagire così davanti ad un forte desiderio e trovandosi qui dentro”. Giulia da parte sua ha sottolineato di aver messo da parte l’orgoglio per il ragazzo, proprio a causa del suo forte interesse.