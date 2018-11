ROMA – Ancora una lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. I due concorrenti dopo una notte di passione tra sabato 10 e domenica 11 novembre si sono lasciati andare a un nuovo battibecco. Monte l’ha accusata di aver detto “caz*** colossali” e l’ha definita una ragazzina.

La discussione stavolta sarebbe nata per alcune battute reciproche. Lui l’ha accusata di essere immatura, scatenando le ire di Giulia che ha cercato di difendersi. Monte le ha detto: “Hai detto delle cazzate colossali che ti farò scontare una a una. Stai tranquilla. Ancora una volta hai detto le classiche puttan*** che vengono dalla bocca di una ragazzina”. “Tu continui a stuzzicare e io devo incassare in silenzio?” ha chiesto Giulia, ma la risposta di Francesco è velenosa: “Io stuzzico? Ma chi ti caga? Chi ti stava parlando in magazzino?”.

Francesco Monte, intanto, continua ad essere attaccato su più fronti. C’è anche chi lo accusa di essere “protetto” dalla produzione del reality per non essere stato punito per le sue frasi omofobe. Come Veronica Satti che, ospite di “Pomeriggio 5”, attacca: “Andava punito e invece è stato mandato persino in suite. Ha mandato a casa un messaggio omofobo. Dopo aver fatto il Grande Fratello 15, molti mi scrivono, dicendomi che sono riusciti a fare coming-out”. Sulla stessa linea Eva Henger che definisce Monte “troglodita” e che spiega: “Lo potevano almeno mandare in nomination…”.