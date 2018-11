ROMA – Ancora una lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. I due concorrenti dopo una notte di passione tra sabato 10 e domenica 11 novembre si sono lasciati andare a un nuovo battibecco. Monte l’ha accusata di aver detto “caz*** colossali” e l’ha definita una ragazzina.

La discussione stavolta sarebbe nata per alcune battute reciproche. Lui l’ha accusata di essere immatura, scatenando le ire di Giulia che ha cercato di difendersi. Monte le ha detto: “Hai detto delle cazzate colossali che ti farò scontare una a una. Stai tranquilla. Ancora una volta hai detto le classiche puttan*** che vengono dalla bocca di una ragazzina”. “Tu continui a stuzzicare e io devo incassare in silenzio?” ha chiesto Giulia, ma la risposta di Francesco è velenosa: “Io stuzzico? Ma chi ti caga? Chi ti stava parlando in magazzino?”.