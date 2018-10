ROMA – Ancora scintille tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista infatti si dice stanco di passare per il suo fidanzatino e la influencer rimane delusa dalle sue parole, cercando conforto e ascolto con gli altri coinquilini.

Francesco e Giulia hanno trovato una grande intesa fin dal primo giorno, tanto che in molti sperano che i due possano diventare una coppia, ma se tutto all’inizio faceva ben sperare ora arrivano le prime discussioni.

Stavolta a far infuriare Giulia è una frase pronunciata dall’ex di Cecilia Rodriguez: “È una vita che le mie parole vengono travisate e tutto quello che dico non viene capito. Devo sempre giustificarmi, basta mi sono rotto. Non ne ho più voglia e non voglio passare per il tuo fidanzatino”. Un’uscita infelice, che ha molto deluso la Salemi, che si è sfogata con gli altri coinquilini: “Lui fa quello che fanno anche i miei genitori: non mi fa esprimere la mia opinione”.