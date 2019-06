Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati per un tradimento? Spy e la discoteca…

ROMA – Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati perché lui ha tradito lei? E’ quanto ipotizza il settimanale Spy, parlando della separazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Scrive Spy: “Il crollo è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata”. Poi il settimanale di Signori parla di un possibile tradimento avvenuto in discoteca.

Il post di Giulia Salemi.

“Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima. L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno. È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso. Senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare. Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio. Ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà. Lotti fino a quando sarai sfinita, ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine”.

Il post di Francesco Monte.

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni. Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare, ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto. Francesco”. (Fonti Spy e Instagram).