ROMA – Francesco Monte ha annunciato su Instagram la sua nuova fiamma dopo la rottura con Giulia Salemi. In una stories l’ex concorrente del Grande Fratello si mostra abbracciato alla modella pugliese Isabella De Candia e il flirt tra i due è ormai innegabile.

Da tempo si parla di una possibile rottura tra Monte e la Salemi per un presunto tradimento, tanto che Francesco esasperato ha dovuto dire ai follower: “Non ho tradito Giulia, basta minacce di morte. Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c’è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta”.

Ora a mesi dalla rottura spunta una foto in cui Francesco abbraccia la bella Isabella, ma per la ricostruzione di Spy i due si sarebbero conosciuti tra il 7 e il 14 aprile, quando lui e la Salemi erano ancora fidanzati. La fine della relazione infatti sarebbe avvenuta a maggio durante il Festival di Cannes e solo dopo sarebbe iniziata la frequentazione con la modella pugliese, conosciuta grazie all’amico comune Pio D’Antini del duo comico Pio e Amedeo. (Fonte Il Giornale e Spy)