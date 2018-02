Francesco Monte: ”Ho abbandonato l’Isola dei Famosi perché…”

ROMA – “Non era più un gioco ma una gogna” dice, con un video pubblicato su Instagram, Francesco Monte.

“Ho deciso di ritirarmi dal gioco – dice Francesco Monte – perché le ultime vicende dell’Isola dei Famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene”.

Le accuse che mi sono state rivolte – dice Monte – sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso”.

“Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l’aspetto scandalistico – conclude Monte – senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate, hanno tutto il mio disappunto e biasimo. Rispetto il lavoro altrui, capisco che gli spazi vadano riempiti, so di essere uno a cui piace la telecamera (fatto che di per se non trovo contrario all’etica), ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l’anima l’ha persa da tanto tempo”.