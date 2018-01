ROMA – Sta per iniziare la nuova edizione del reality show Mediaset L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti di quest’anno ci sarà anche Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato durante il Grande Fratello Vip per mettersi con il coinquilino Ignazio Moser.

E proprio Moser è stato interpellato sulla partecipazione di Monte al reality, che andrà in onda a partire da lunedì 22 gennaio. La presenza del modello, infatti, è stata argomento di discussione al programma Casa Signorini, come racconta il Giornale:

Tutto è iniziato con una frase ironica del padrone di casa Alfonso Signorini, che rivolgendosi a Ignazio Moser, ha esclamato: “E’ colpa tua se è all’Isola Francesco Monte, capisci?”. Il giovane ciclista sorride e concorda con la frase di Signorini e gli risponde: “Io direi ‘grazie’, perché penso che è per lui anche un’occasione di lavoro importante…”. Così gli ospiti del programma hanno detto la loro e, se Jeremias Rodriguez ha confessato che tiferà per Monte, Cecilia Rodriguez è di un’altra idea: “No, io non faccio il tifo per nessuno…”. Ma visto che la sua risposta non ha soddisfatto gli altri vip presenti, Cecilia – sempre col sorriso – ha ammesso di non guardare molto la tv, ma nonostante tutto augura ogni bene al suo ex fidanzato.