ROMA – Il Grande Fratello Vip 2018 si fa piccante. Francesco Monte accusa: “Ivan Cattaneo nella Casa mi ha messo la lingua in bocca”. E non sarebbe nemmeno la prima volta. Solo che questa volta il bacio sarebbe stato più “intimo” del precedente, e sarebbe avvenuto durante una festa del Grande Fratello.

“Ivan (Cattaneo) prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Hahahahah dai è impazzito ma non è normale che una persona mi infila la lingua”, ha rivelato Francesco Monte a Giulia Salemi. E proprio nel giorno in cui l’amicizia tra i due giovani coinquilini si è a tutti gli effetti trasformata in un flirt.

Giulia e Francesco giovedì 4 ottobre si sono appartati e si sono coccolati a lungo. La influencer italo-persiana non sembra affatto gelosa di Cattaneo, e ha commentato ridendo: “Lingua power, bravo Ivan”.