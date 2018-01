MILANO – Francesco Monte adesso rischia la espulsione dall’Isola dei Famosi per aver portato marijuana al reality, almeno stando a quanto sostiene Eva Henger. Lui, il super favorito dell’edizione 2018, è stato accusato nella diretta di lunedì 29 gennaio dalla naufraga che non ha preso bene la nomination subita proprio dall’ex tronista.

La ex pornostar ha accusato Monte di aver fumato marijuana nei giorni di “reclusione” nella casetta, prima dell’inizio del programma. Un’azione che in Honduras è illegale ed è proibita dal regolamento del reality show. Per questo Mediaset starebbe pensando all’espulsione di monte.

La società televisiva precisa in un comunicato riportato dal sito TgCom24 che