ROMA – Matteo Gentili era già a conoscenza della fine della storia tra Francesco Monte e l'ex Paola Di Benedetto. E questo prima di entrare nella casa del Grande Fratello. La notizia non gli sarebbe stata riportata dalla sua nuova ragazza Alessia in diretta televisiva e in prima serata. A insinuare il dubbio è stata Striscia La Notizia.

Il tg satirico ha mandato in onda parole ambigue pronunciate da Gentili. Il giovane sarebbe stato contattato per rivedere Paola per far montare il gossip: “È successo una settimana prima, mi ha detto che a breve si sarebbero lasciati, prima di venire qua”. Striscia, inoltre, ha sottolineato la mancanza di reazioni da parte di Gentili, nonostante un legame con Paola durato quattro anni.

L’ex madre natura di Ciao Darwin ha replicato sui social: “Questa sera ho visto un servizio. Sono una ragazza di 23 anni, ho avuto una storia che ho chiuso in modo netto con il mio ex. Con lui non ho mai parlato della mia nuova vita se non in un incontro sotto gli occhi di tutti avvenuto nella casa del Grande Fratello. Quando ho lasciato l’Isola non l’ho mai visto né sentito, parole che lui stesso ha ripetuto dentro la casa. Sono una ragazza pulita, quando amo, amo con il cuore e di questo non mi dispiace e non mi pentirò mai. Buona serata a tutti”.