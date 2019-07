Francesco Monte: “Ho ricevuto minacce dopo la rottura con Giulia Salemi”

ROMA – Francesco Monte parla per la prima volta dopo la rottura con Giulia Salemi. L’ex tronista ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte: “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”.

Monte ha anche smentito le storielle che gli sono state attribuite nelle ultime settimane, come quello con Diletta Leotta: “Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono stati attribuiti… neanche fossi Casanova o Rocco Siffredi. Se poi volete ricamare sopra altro, fate pure. Vi lascerò essere protagonisti di questo film!”.

Infine chiarisce il motivo della fine della storia con la Salemi: “Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c’è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta”, ha concluso.