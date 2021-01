Da tronista a cantante, Francesco Monte si è sfogato durante una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante Verissimo su Canale 5.

Monte non vuole più sentir parlare di gossip, per lui adesso conta solamente la musica e la sua carriera da cantante.

Francesco Monte: “Voglio riprovarci con Sanremo, ho ripreso a suonare il piano”

Monte non vuole più essere preso in considerazione solamente il gossip ma per le sue qualità da artista.

“Basta gossip, ora ci riprovo con Sanremo. La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci. Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso. Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”.

Francesco Monte non ha più attacchi di panico

L’ex tronista ha iniziato a soffrire di attacchi di panico dopo la morte della mamma.

“Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi – prosegue – erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”

Monte: “Finalmente sono felice”

Francesco Monte ha concluso la sua intervista a Verissimo dicendo che: