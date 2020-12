Francesco Oppini (in una foto Instagram): “Dopo la morte di Luana sono caduto in un baratro”

Francesco Oppini ospite di Verissimo dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, racconta di essere stato innamorato per tanto tempo di Luana, la sua ex fidanzata che purtroppo è deceduta nel 2006 a causa di un gravissimo incidente stradale.

Il filgio di Alba Parietti racconta che il ricordo di lei gli fa ancora male anche se sono passati tanti anni.

Francesco Oppini: “Dopo la morte di Luana sono caduto in un baratro”

Francesco Oppini racconta che dopo la morte di Luana ha passato degli anni drammatici a livello psicologico. Oggi si è rifatto una vita, è felice accanto a Cristina Tomasini e si è ritagliato uno spazio come opinionista televisivo all’ombra dei suoi due genitori ingombranti.

Dalla morte di Luana sono passati tanti anni. Negli anni successivi, alla sua morte però, le conseguenze per l’ex concorrente del Gf Vip 2020 sono state drammatiche a livello psicologico: è infatti caduto in un vero e proprio baratro come ha raccontato anche all’interno della sua esperienza nella casa.

Ad aiutarlo è stata la mamma Alba Parietti

A stargli vicino però ci ha pensato Alba Parietti, la sua adorata mamma. I due hanno intrapreso insieme un percorso di terapia psicologica.

oggi è felicemente fidanzato. Ma la cicatrice di Luana gli rimarrà impressa per sempre.

Francesco Oppini: “Quando mia mamma si presentava a scuola mi nascondevo”

Francesco, nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato un particolare su sua mamma Alba:

“Quando si presentava a scuola nel massimo della sua bellezza, io cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio”.

In studio, Francesco è stato poi raggiunto proprio dalla madre, la quale si è detta orgogliosa di lui: “Finalmente è lui la star di casa”, ha detto l’attrice che ha svelato di voler diventare nonna: “Diventare padre è una cosa che voglio fare prima dei 40 anni”, ha confermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip (fonte: TgCom).