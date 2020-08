Franco Oppini conferma, il figlio Francesco sarà al Grande Fratello Vip

Franco Oppini durante la trasmissione “C’è tempo per…” annuncia che il figlio Francesco (avuto con Alba Parietti) sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Franco Oppini conferma la partecipazione del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Ospite della trasmissione “C’è tempo per…”, dedicata alla terza età e condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1, l’attore si è raccontato tra carriera e vita privata.

Franco Oppini, che ha compiuto 70 anni lo scorso febbraio, ha confermato la nuova avventura che il figlio sta per intraprendere. L’edizione del Grande Fratello Vip, come scrive Fanpage, si preannuncia ricca di sorprese e Francesco Oppini andrà a completare un cast che per adesso vede confermati Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Fausto Leali, Maria Teresa Ruta e Guendalina Goria.

Tra i nomi ci sono in circolazione anche quelli di Paolo Brosio e Stefania Orlando. Circolati anche quelli di Gabriel Garko, Nicola Ventola e quello di Eva Grimaldi. I tre hanno tutti smentito.

La vita di Francesco

Francesco Oppini è nato nel 1982. Attualmente è opinionista sportivo per il canale 7 Gold, protagonista della trasmissione Diretta Stadio. Oltre questo, è un commerciante di automobili. Grande tifoso della Juventus, nella trasmissione di 7 Gold è appunto l’opinionista della squadra bianconera. Ha già partecipato a un reality show, “La Fattoria” nel 2004.

Tra gli amori passati, quello con Alessia Fabiani e Francesca Gottardi. Giovanissimo, è stato legato a una ragazza di nome Luana, morta in un incidente stradale a soli 25 anni. Attualmente è impegnato, felicemente fidanzato con Cristina Tomasini. (Fonte Fanpage).