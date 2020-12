Francesco Oppini, mamma Alba Parietti si fidanza con un 29enne ex tronista: lo scherzo de Le Iene

Alba Parietti tende uno scherzo al figlio Francesco Oppini.

Alba, per mettere a segno lo scherzo, si fa aiutare da Le Iene. La showgirl fa credere al figlio reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, di essersi fidanzata con un 29enne.

Alba Parietti, scherzo al figlio Francesco Oppini. Lui perde le staffe

Tutto comincia prima della partenza di Oppini per il reality. Al ragazzo viene fatto scoprire che la madre ha un giovanissimo fidanzato, per di più all’apparenza interessato solo ai soldi della Parietti più grande di lui di 30 anni.

Allo scherzo ha partecipato anche Cristina Tomasini, la ragazza con cui Francesco è legato da un paio di anni.

A Francesco Oppini viene fatto credere che mamma Alba abbia una relazione con Sonny, un ex corteggiatore di “Uomini e Donne”.

Il ragazzo si fa pagare la cena da Alba Parietti, organizza una festa con gli amici nella villa con la piscina dell’opinionista e sembra che voglia proprio spillare dei soldi all’ex showgirl.

Francesco Oppini: “Questo è un acccalappia vecchie”

Oppini prova più volte a far ragionare la madre e le dice: “Questo è un accalappia vecchie”.

E ancora: “Io sono vecchio, ma ho 38 anni. Sono più vecchio di te di testa, ti devi dare una calmata” ha detto ancora alla madre.

Oppini non si è trattenuto: “Mamma devo partire per tre mesi, se io parto col pensiero che tu stai in giro con un testa di ca*** così io non parto più, vuoi vedere? Mi girano le palle che ti fai rinco**ionire da uno di 29 anni che, a parte l’età, è un co*****e finto e montato. Non me lo far più vedere qua, portalo quando io non ci sono”.

Poi, rivolto a Sonny dice: “Se tu fai stronzate, io ti vengo a cercare ovunque. Sappilo. Non ti fai ridere che ti fai pagare la cena da una donna di 58 anni? “.

L’ex gieffino ha avvisato ancora la madre: “Io entro, poi se succede qualcosa con lui non rompermi le p….”. Per vedere come è finito lo scherzo clicca qui) (fonte: TgCom, Il Giornale, Today).