Francesco Panella chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, Little Big Italy, Riaccendiamo i fuochi, L’antica Pesa, biografia e carriera. Il ristoratore Francesco Panella torna a condurre una nuova edizione di Little Big Italy. Il programma è in onda questa sera 20 settembre sul Nove dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, L’antica Pesa, biografia di Francesco Panella

Francesco Panella è nato a Roma nel 1971. Ha 50 anni. I suoi genitori sono i proprietari del famoso ristorante di Trastevere L’antica Pesa. Francesco porta avanti l’attività con il fratello Simone, aprendo anche un locale a Brooklyn, New York, con lo stesso nome e che in poco tempo diventa uno dei ristoranti più apprezzati della città. Nel 2019 a New York apre anche un secondo locale, Il Feroce.

Moglie, figli, Instagram, dove vive, vita privata di Francesco Panella

Nonostante il successo e la popolarità raggiunti, Panella è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non si hanno informazioni riguardo una sua possibile fidanzata o moglie, così come per i figli. Sui suoi profili social il ristoratore pubblica soprattutto scatti che riguardano il suo lavoro. Profilo Instagram: f_panella. Panella vive a Roma, ma per motivi di lavoro si sposta spesso a New York.

Riaccendiamo i fuochi, Little Big Italy: la carriera di Francesco Panella

Parallelamente all’attività di ristoratore, Panella accosta quella di conduttore televisivo. Nel 2012 conduce il programma Il mio piatto preferito, in onda su Gambero Rosso e Food Network. Nel 2018, sul Nove, conduce Little Big Italy. Il programma riprende il format di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e vede in gara alcuni ristoranti italiani all’estero. Nel 2020 partecipa come ospite a E poi c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan. Nello stesso anno, ancora sul Nove, conduce il programma Riaccendiamo i fuochi, che racconta la vita della ristorazione nel difficile momento della pandemia da Coronavirus.

Nel 2014 Panella pubblica il libro Brooklyn Man – La guida insolita alla cucina di New York.