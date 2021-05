Francesco Pannofino chi è, età, altezza, moglie, figlio, vita privata, Harry Potter, Boris, biografia e carriera

Chi è Francesco Pannofino: età, altezza, moglie, figlio, vita privata, Harry Potter, Boris, biografia e carriera del doppiatore ospite di Mara Venier a Domenica In oggi 9 maggio su Rai 1 dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Francesco Pannofino

Francesco Pannofino è nato il 14 novembre 1958 a Piave di Teco (provincia di Imperia) da padre carabiniere e madre sarta. E’ alto 1.72. Il fratello lavora sempre in ambito teatrale e cinematografico, infatti è dialoghista. Francesco a causa del lavoro del padre, si trasferisce a Roma in adolescenza, decidendo però di iniziare a lavorare, vendendo bibite all’Olimpico.

Dopo il diploma però decide di seguire la sua passione e dedicarsi completamente al teatro e alla recitazione. A 20 anni assiste al rapimento Moro e l’uccisione della sua scorta per mano delle Brigate Rosse. Da questo evento ne nasce una canzone “Sequestro di Stato” scritta proprio di suo pugno. La sua passione per il teatro e per il cinema diventerà presto un lavoro vero e proprio, oltre a fargli conoscere l’amore.

La sua carriera, come per la maggior parte degli attori è dovuta passare comunque da una lunga gavetta. Dopo aver lavorato in radio inizia la sua carriera, soprattutto nel doppiaggio. Intorno agli anni ’90 infatti inizia a doppiare attori famosi del cinema internazionale, tra cui: Denzel Washington e Jean-Claude Van Damme. La sua carriera non si limita soltanto al doppiaggio, infatti Francesco Pannofino è anche un attore di successo con all’attivo ben oltre 30 pellicole, tra cui: io e Marylin, Maschi contro femmine, Una notte da paura (con Lillo e Naike Rivelli), Operazione Vacanze con Jerry Calà e Benedetta Valanzano; Ogni Maledetto Natale con Alessandro Cattelan e Alessandra Mastronardi.

Pannofino ha interpretato ruoli anche in serie tv come: La Squadra, I Cesaroni, Distretto di polizia e la serie ormai divenuta un cult generazionale “Boris“. Francesco Pannofino è stato inoltre la voce di Tom Hanks nel film premiato agli oscar Forrest Gump ed è la voce narrante della serie “Emigrants” di Pio e Amedeo. Tra le altre cose è la voce narrante di Harry Potter in formato audiolibro su Amazon Audible.

La moglie Emanuela Rossi, il figlio: vita privata di Francesco Pannofino

Francesco Pannofino è sposato con Emanuela Rossi. I due hanno avuto sempre un rapporto molto conflittuale costellato da molti alti e bassi, tanto che si sono separati e risposati per due volte. I due hanno un figlio, Andrea, che ha 20 anni ed è uno studente universitario. Andrea Pannofino infatti ha già recitato il ruolo di Tony Piccolo in “Poker Generation” al fianco di suo padre e altri attori italiano famosi.