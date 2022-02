Francesco Paolantoni, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, moglie, figli, compagna, la gatta

Torna questa sera in onda su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Paolo De Martino e giunto ormai alla sua settima edizione. Ad affiancare De Martino, insieme a Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, c’è anche Francesco Paolantoni. Vediamo di scoprire qualcosa di più su questo noto attore.

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è un attore, comico e commediografo nato a Napoli il 3 marzo del 1956, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha dunque 65 anni di età.

La sua formazione attoriale è iniziata alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli. In seguito Paolantoni ha recitato per diverse compagnie teatrali italiane.

Nel 1986 insieme a Stefano Sarcinelli porta in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo Fame, saranno nessuno e si classifica primo al festival di Grottamare Cabaret amore mio.

Prende parte alla commedia La gente vuole ridere, scritta e diretta da Vincenzo Salemme, in cui Paolantoni recita e collabora ai testi. Sempre con Salemme scrive e interpreta Killer.

Con Giobbe Covatta interpreta Io e lui, altra commedia di Salemme, e realizza da solo The School of the Art of De Lollis.

Paolantoni e la tv

Iniziano anche le sue apparizioni in tv. È Cupido in Indietro tutta! di Renzo Arbore e partecipa a Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su, dove conosce Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti, con cui collabora nelle trasmissioni Telemeno e Sportacus.

A metà degli anni novanta arriva la notorietà grazie ai personaggi presentati nella trasmissione condotta dalla Gialappa’s Band Mai dire Gol, con le partecipazioni a Quelli che il calcio nelle edizioni condotte da Fabio Fazio e a L’ottavo nano della banda Dandini-Guzzanti.

Il debutto al cinema

Il debutto cinematografico risale al 1985 con Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli. Seguono Fatalità (1991) di Ninì Grassia, L’amore molesto (1995) di Mario Martone, Hotel Paura (1996) di Renato De Maria, Baci e abbracci (1998) di Paolo Virzì, Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori e Liberate i pesci! (2000) di Cristina Comencini. Con quest’ultimo ottiene la candidatura al Nastro d’argento come miglior attore non protagonista.

Nel 2002 è tra i protagonisti di Bimba, esordio alla regia di Sabina Guzzanti.

Compare inoltre in alcuni episodi della soap Un posto al sole. Dal 2016 è spesso ospite di Stasera tutto è possibile.

Nel 2020 partecipa come concorrente alla decima edizione di Tale e quale show. Nel 2021 pubblica il libro Mungi da me, edito da Edizioni MEA.

Moglie, compagna, figli: la vita privata di Francesco Paolantoni

Da quanto si sa della vita privata di Paolantoni, l’attore non sarebbe sposato e non avrebbe nemmeno una compagna o dei figli. Ha però una gatta, Luisa.

In passato ha dichiarato di non credere nel matrimonio: “Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa. (…) Non mi sono sposato e non ho avuto figli. Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso”.